Bütçe görüşmeleri gergin başladı

‘RAPORLAR KISALTILMIŞ’





FAİZE 240.4 MİLYAR TL





Görüşmeler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da komisyon salonu yerine tören salonunda yapılacak. Komisyonun HDP’li üyeleri tören salonunun bulunduğu binanın önüne “Saray’a değil halka bütçe” sloganları atarak geldi. Görüşmelere geçilmeden önce vekiller usul üzerine söz aldı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor diye yolların kesildiğini, Cumhurbaşkanı geldiğinde de aynı şey yapıldığını, “bu atmosferin” Meclis’e uygun olmadığını söyledi. Korumaların kapının dışında kalmasını isteyen Şener, Sayıştay raporlarını da eleştirdi.Şener, “Raporlar kısaltılmış, veriler zikredilmemiş, önümüze konulmuş. Bu durum görüşmeleri daha baştan sakatlıyor. Bu raporlar Sayıştay’a iade edilmelidir” dedi.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da “Bu salonda halk yok, ayın sonunu getiremeyen memurlar yok, emekçiler, tarlasına gübre atamayan çiftçiler yok, meslek örgütleri, onların temsilcileri yok” dedi. Paylan, görüşmelerde “Saray’ın adaletsiz bütçesindeki bir virgülün bile değiştirilemediğini”, yüzde 1’lik kesimin ihya edildiğini vurguladı. Paylan, görüşmelerin canlı olarak yayımlanmasını da istedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, iktidarın 160 milyar TL daha fazla harcama yapacağını ancak bunun için TBMM’den yetki alınmadığını kaydederek, sadece bakanların değil, vekillerin konuşmalarının da canlı olarak yayımlanabilmesi gerektiğini söyledi. Sık sık gerginliklerin yaşandığı görüşmelerde canlı yayın talebi iktidar tarafından reddedildi.Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyi komisyona sundu. Oktay, salgın sebebiyle artan küresel belirsizlik ve enflasyon kaynaklı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “Bunların üstesinden gelecek, aksayan yönleri bertaraf edecek olanlar da yine bizleriz. Bütçemizi de bu bilinçle hazırlamış durumdayız” dedi.Gelecek yılın bütçesindeki giderler de şöyle olacak: “Personel giderleri 424.8 milyar TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri 69.1 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 128.1 milyar TL, cari transferler 657.3 milyar TL, sermaye giderleri 132.3 milyar TL, sermaye transferleri 10 milyar TL, borç verme giderleri 61.6 milyar TL, yedek ödenekler 27.4 milyar TL, faiz giderleri 240.4 milyar TL.”Gelecek yıl vergi gelirleri yüzde 18.9 artışla 1 trilyon 258,3 milyar TL olacak. Beklenen vergi gelirleri de şöyle:“Gelir Vergisi 257.2 milyar TL, Kurumlar Vergisi 172.4 milyar TL, Özel Tüketim Vergisi 219.4 milyar TL, Dahilde Alınan KDV 123.9 milyar TL, İthalatta Alınan KDV 290.8 milyar TL, Motorlu Taşıtlar Vergisi 24.6 milyar TL, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 34.3 milyar TL, Damga Vergisi 34.3 milyar TL, Harçlar 43.7 milyar TL, Diğer Vergiler 57.7 milyar TL, Vergi Dışı Gelirler 214.3 milyar TL.”