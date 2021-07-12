Büyük cadı avı: 143'ü eski askeri lise öğrencisi, 229 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözde ankesör ve gizli tanık/ihbar kapsamında 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Soruşturma kapsamında 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 57'si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen çoğu askeri lise öğrencisi olmak üzere toplam 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



