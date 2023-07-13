Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a saldıran gerçek timin hikayesi /13 Temmuz 2023 12:49

Erdoğan'a saldıran gerçek timin hikayesi

15 Temmuz'da Erdoğan'n a kaldığı Marmaris'te suikast yapacak süsü verilen 3 helikopterin kayıtları nasıl sililindi.

SHABER3.COM

15 Temmuz 2016 askeri darbe iddiasının temel dayanak noktalarından birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunulduğu iddiasıydı.

Gazeteci Adem Yavuz Arslan mahkeme dosyalarından çıkardığı yeni bilgileri deşifre etti. 

Erdoğan’ı Marmaris'ten almaya giden tim ile ilgili yedi yıldır karanlıkta bırakılan yeni bilgiler paylaşan Arslan,  yayınladığı videoda o helikopterin bilinmeyen gerçeklerini anlattı. 

15 Temmuz'un en kritik ifadesini veren Gökhan Sönmezateş ile ilgili detayları aktaran Adem Yavuz Arslan , Erdoğan'ı almaya gittiği iddia edilen tim henüz Çiğli'de iken Marmaris'te iki polisi şehit eden onlarca kişiye ateş açan 3 helikopterin izlerini aktardı 

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