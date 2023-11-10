Samanyolu Haber /Gündem / Büyük skandal: Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitlerine konut ihalesi verildi! /10 Kasım 2023 18:16

Büyük skandal: Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitlerine konut ihalesi verildi!

Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nı inşa eden şirketin beş ortağından, AKP'ye yakın olan ikisine deprem bölgesinde konut ihalesi verildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerden 11 il etkilenmiş, ölü sayısı 50 bini, yaralı sayısı ise 100 bini aşmıştı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ise 23 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmişti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Emlak Bank Konutları'nda 370 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. O bina, bugün kamuoyu tarafından bir kez daha hatırlandı.

Binanın müteahhitlerinden olan, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Özat, Ankara'daki Bilkent Center AVM'de depremzede yakınları tarafından tanındı. Depremzede yakınları, Özat'ı alıkoydular ve polis çağırdılar. Bu sayede, aylardır arama kararına rağmen bulunamayan Özat, şans eseri gözaltına alındı.
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