Büyükşehirlerde son durum ne : AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı

AKP’de, adayların performansları yakından değerlendiriliyor. Parti içinde yapılan çalışmalarda, “CHP’nin, Hatay ve Antalya’da AKP’nin gerisinde yer aldığı ancak Bursa ve Balıkesir’de önde olduğunun görüldüğü” belirtiliyor. AKP’li kaynaklar, Bursa’da “CHP’nin şu an için önde olmasının en önemli nedenlerinin YRP’nin, 5 yıl AKP il başkanlığı görevini yürüten Sedat Yalçın’ı aday göstermesi ve Yalçın’ın adaylığının AKP’nin oylarını böldüğü” olarak açıklıyor. Bursa’da, 2019 yerel seçimlerinde de AKP’nin o dönemde adayı olan, mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş’ın, CHP’nin o dönemde de aday olarak açıkladığı Mustafa Bozbey karşısında seçimleri yalnızca yüzde 2.59 oy farkla kazandığı dile getiriliyor.





2019’da CHP’nin, Balıkesir’de İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok’u desteklediği anımsatılırken bu seçimde Balıkesir’de aday gösterilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın “yerelde güçlü bir isim olduğu, İYİ Parti seçmeninde de ilde CHP’ye kaydığının gözlendiğine” dikkat çekiliyor.





ANKARA’DA FARK ‘KAPANMIYOR’

AKP’de, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki oy farkının, “adayların ilan edildiği tarihten bu yana kısmen de olsa kapandığı ancak aradaki farkın hâlâ yüksek olduğu” da ifade ediliyor. İstanbul’da da seçimlerin “her ne kadar birbirine yakın görünse de Ekrem İmamoğlu’nun bir, iki puan önde olduğunun görüldüğü” kaydediliyor.





CHP’nin, Hatay ve Antalya’da ise “AKP’nin gerisinde olduğunun görüldüğüne” işaret ediliyor.





ŞANLIURFA’DA OYLAR BÖLÜNDÜ

Depremlende ağır hasar alan Hatay’da, “CHP’nin adayı Lütfü Savaş’a halkın tepkili olduğu” belirtilirken Antalya’da ise Cumhur İttifakı’nın adayı Hakan Tütüncü’nün, “Kepez Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatları nedeniyle Antalyalıların tercihlerinde etkili olduğu” ileri sürülüyor. Adana ve Mersin’de de “şu an için CHP’nin adayları önde olduğunun görüldüğü” kaydediliyor. Şanlıurfa’da da YRP’nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar’ın AKP’nin oylarını böldüğü ve bu nedenle seçimin “riskli” olduğu değerlendiriyor.







