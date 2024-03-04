Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Balkan ülkelerinin AB'ye girişe güçlü destek /04 Mart 2024 12:28

Almanya'dan Balkan ülkelerinin AB'ye girişe güçlü destek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın "acımasız emperyalizmi" karşısında 6 Batı Balkan ülkesini, Avrupa Birliği'ne (AB) katılma yolunda desteklemenin jeopolitik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

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Baerbock, Karadağ ve Bosna Hersek ziyareti öncesi yazılı açıklama yaptı.

"Rusya'nın acımasız emperyalizmi karşısında, bölgedeki 6 devleti AB'ye katılma yolunda desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız jeopolitik bir zorunluluk haline gelmiştir." ifadesini kullanan Bakan Baerbock, Avrupa'nın hiçbir yerinde "gri alanları" göze alamayacaklarını kaydetti.

Baerbock, "Rusya'nın istikrarsızlaştırma, dezenformasyon ve sızma politikası için kullanabileceği kanatları kapatmak için elimizden gelen her şeyi birlikte yapmalıyız. Bu, Batı Balkan ülkelerini, demokratik kurumlarını güçlendirmeleri, dirençlerini artırmaları ve insanlara ekonomik beklentiler sunmaları için desteklemeyi de içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Balkan ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Kosova AB'ye üye olabilmek için girişimlerini sürdürüyor.

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgede istikrarsızlığa yol açabileceği endişesiyle son aylarda Batı Balkanlar'a yönelik diplomatik çabalarını artırmıştı.
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