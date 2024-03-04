Ünlü yatırım Bankasından Apple'a liste şoku

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Apple hissesini en çok satın alınacaklar listesinden çıkarma kararı aldı.





Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple liste dışı kaldı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Apple'ı en çok satın alınacaklar listesinden çıkardı.





Apple hissesi bu nedenle Cuma günü yüzde 0.6 oranında düşüş yaşadı.





Çin'deki ekonomik sıkıntıların iPhone satışlarında uzun süreli düşüş yaratması beklentisi Apple'da olumsuz etki yaptı. Apple, Muhteşem 7 içindeki hisselerin çok gerisinde performans gösterdi.