ByLock’un sahibi David Keynes hakkında karar

On binlerce masum insanın cezaevlerine konulmasına gerekçe yapılan haberleşme programı ByLock’un lisan sahibi David Keynes’e gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.





Şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanan David Keynes’e gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi.





Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 2021 Haziran ayında ABD’den gelip teslim olan Bylock’un lisans sahibi David Keynes’in 3 Kasım 2021’de sessiz sedasız tahliye edildiği açıklamıştı.





Karardan sonra açıklama yapan David Keynes iki hafta içinde ABD’ye döneceğini söyledi.