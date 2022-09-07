Samanyolu Haber /Gündem / KONDA’nın eski müdürü Ağırdır: İktidardaki oy kaybı yavaşladı /07 Eylül 2022 12:10

KONDA’nın eski müdürü Ağırdır: İktidardaki oy kaybı yavaşladı

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin eski müdürü Bekir Ağırdır “İktidardaki kaybediş yavaşlamış durumda. Muhalefetse ciddi bir sıçrama yapmış değil. Oranlarda yüzde 45 muhalefet, yüzde 40 iktidar diyebiliriz” dedi.

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Genel seçimlere dokuz ay kaldı. İktidar partisi anketlere göre yüzde 30’un altına düşerken bazı araştırmalarda muhalefetin farkı kapattığı belirtiliyor. Ama AKP’li yetkilikler, asgari ücretteki artış ve yaz aylarındaki hamleleriyle bu durumu geri çevirmeyi başardıklarını söylüyor.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programında konuşan Ağırdır da konuyla ilgili “Anketlere baktığımda iktidar kaybetmeye devam ediyor. Ama o kaybediş yavaşlamış durumda. Belli bir eşiğe gelmiş ve o noktada direniyor” dedi.

Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmadığını belirten Ağırdır, “Anketlerde oranlar kabaca yüzde 45 muhalefet, yüzde 40 iktidar diyebiliriz. 13-15 aralığında da HDP ve diğer muhalefet partileri… İttifakların konuşulmasının sebebi de bu kritik dengelenme” dedi.

Ağırdır şöyle devam etti: “Anketler evet bir eğilimi gösterir ama sayılar illa seçim olsaydı bu sayı gerçekleşecekti anlamında da almamak lazım. Yani anketler arabanın dikiz aynası yaşadıklarımız, belleğimiz ama arabanın farı diyelim. Bütün bir yolu nasıl yürüyeceğimiz hala şoförün marifetine bağlı. Siyasi aktörlerin yapacaklarına bağlı.” 
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