Küçük ortak Perinçek'ten 'AKP bölünecek' iddiası: Erdoğan hangi tarafta kalacak?

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek, ABD'nin mektubu karşısındaki tavrı nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye meydan okumuştu. Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulunan Perinçek, 'AKP bölünecek' iddiasında bulundu. Perinçek, "Erdoğan hangi tarafta kalacak?" diye sordu.





Nebati’nin “ Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, şu ifadeleri kullandı:





AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AKP bölünecek. AKP'nin içindeki Atlantikçilerle Vatanseverler arasındaki beraberliğin sürmesinin imkanı yok. Çok kritik bir yıla girdik. Türkiye için karar ve kader yılı. AKP bu Nebati'lerle ancak çıkmazlarda çırpınır. İçindeki Abdullah Gül'leri, Babacan'ları atmaya devam eder veya onlar AK Parti'nin başına geçer. İçerideki vatanseverleri tasfiye ederler. Erdoğan ne tarafta kalır? Bilmiyorum"