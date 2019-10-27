Cam silicilerin zor anları

66 katlı Stantec Tower binasının camlarını silen işçiler hayatlarının şokunu yaşadılar. Kanada'nın Toronto'nun batısındaki en yüksek binası olan kulede çalışan cam siliciler saatte 100 km hızla esen rüzgarın kurbanı oldular. Hızla sallanan platform üzerinde zor anlar yaşayan işçilerden biri aşağıya düşme tehlikesi yaşadı. Emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan işçi ve arkadaşları defalarca binaya çarpmaktan kurtulamadı. İtfaiye tarafından kurtulan işçiler hastaneye kaldırılırken binada hasarlar oluştu