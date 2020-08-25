Cami saldırısında 9 kez vurulan Türk, teröristle ilk kez yüzleşti

Geçen yıl Yeni Zelanda'da iki camide art arda ateş açarak 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant hakkındaki karar duruşması başladı.





Duruşmada savcı, Tarrant'ın üçüncü bir camiyi de hedef almayı planlamış olduğunu, eylemlerinde "mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmeyi" hedeflediğini, bunu sağlamak için camileri yakmayı da düşündüğünü ekledi.





Hakkındaki 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve 1 terör suçlamasını kabul eden 29 yaşındaki Avustralya vatandaşı sanığın- muhtemelen indirimsiz- ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.





Gerçekleşirse bu ceza, Yeni Zelanda tarihinde ilk kez verilmiş olacak.





Sanık bugün mahkeme salonunda katliamdan kurtulanlar ve ölenlerin akrabalarıyla da yüz yüze geldi.