Can Atalay’dan karara tepki

Bold Medya'da yer alan habere göre TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda okundu ve Atalay’ın vekilliği düşürüldü.



Vekilliğinin düşürülmesinin ardından Atalay yaptığı açıklamada, “Hukuk tanımazlığın, kuralsızlaşmanın bu boyutlara gelmesine yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu suça ortak edilebilmesine onun adına üzülüyorum. Peki onlar ‘bitti’ dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla! Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz budur” ifadelerini kullandı.



Atalay’ın açıklamasının tam metni şöyle:



“Yurttaşlar,



Bu da oldu, bunu da yaptılar.



Anayasa’nın açık; hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın seçilmiş Hatay milletvekilinin milletvekilliğini “düşürdüler.”



Hukuk tanımazlığın, kuralsızlaşmanın bu boyutlara gelmesine yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu suça ortak edilebilmesine onun adına üzülüyorum. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum.



Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz…



Peki onlar “bitti” dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım?



Asla!



Ülkeme, Hatay halkına, yıkılmış bir kentin ortasında oy kullanan insanlara karşı borçluyum. Zor koşullarda olsa da olanaklarımız çok sınırlı olsa da başta Hatay ve deprem bölgesi olmak üzere; halkımızın, emeği ile geçinen yurttaşlarımızın meramına tercüman olmaya çalışacağım.



Eksik ve gediklerimin sorumlusu özgürlüğümü engelleyenlerdir. Başta Hataylılar olmak üzere tüm yurttaşlarımın durumu açıklıkla gördüğüne inanıyorum.



Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz budur.



Uygulamaya bulaşmak istemeyenler, kendini dışında tutmak isteyenler varmış… Uygulamayı bir arayış olarak takdim edenler varmış… Milletvekillerinin haklarını korumaktan birinci dereceden sorumlu olan TBMM Başkanı yurt dışına gitmiş…



Başka biçimde takdim etseler de başka yere baksalar da başka yere gitse de, imzaları olmasa da tarihe Anayasa’nın askıya alınmasına ortak olanlar olarak geçecek.



Saygılarımla yurttaşlarıma duyururum…



Şerafettin Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili”