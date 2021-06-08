Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'a kırmızı bülten! /08 Haziran 2021 12:48

Can Dündar'a kırmızı bülten!

Gazeteci Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.

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MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından geçtiğimiz aylarda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Son duruşmada Sanık Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından aldığı cezalar doğrultusunda, hükümle birlikte tutuklanmasına karar veren heyet, sanık hakkında daha önceden çıkarılan yakalama emrinin devamı, daha önceki aşamalarda çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleriyle iadesinin istemini de karara bağlamıştı.

Can Dündar Almanya'da yaşıyor.

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