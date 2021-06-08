Can Dündar'a kırmızı bülten!

MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından geçtiğimiz aylarda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.







Son duruşmada Sanık Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından aldığı cezalar doğrultusunda, hükümle birlikte tutuklanmasına karar veren heyet, sanık hakkında daha önceden çıkarılan yakalama emrinin devamı, daha önceki aşamalarda çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleriyle iadesinin istemini de karara bağlamıştı.







Can Dündar Almanya'da yaşıyor.



