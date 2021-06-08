Sağlık Bakanlığı Katar'dan 55 milyona uçak kiraladı

Bakanlık, ambulans uçak kiralamak için 12 Ocak tarihinde bir ihale düzenledi ve ihaleyi, Katarlı şirket aldı. Son beş yılda söz konusu şirkete ödenen toplam para miktarı 210 milyon TL'yi geçti.







BirGün gazetesinin haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, iki yıl süreyle iki hasta taşıyabilen bir adet ambulans uçak kiralamak için 12 Ocak tarihinde ihale düzenledi. İhaleye sadece Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi katıldı ve şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında 55 milyon 80 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Şirketten kiralanan ambulans uçağın 30 Mart 2023 tarihine kadar kullanılacağı açıklandı.





Sağlık Bakanlığı, 2017 yılından bu yana ambulans uçakları Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nden kiralıyor. Şirkete beş yılda Sağlık Bakanlığı kasasından yapılan ödeme ise 210 milyon TL’yi geçiyor.