Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı Katar'dan 55 milyona uçak kiraladı /08 Haziran 2021 12:44

Sağlık Bakanlığı Katar'dan 55 milyona uçak kiraladı

Sağlık Bakanlığı, iki yıl süreyle iki hasta taşıyabilen bir adet ambulans uçak için, en büyük ortağının Katar olduğu Red Star Havacılık şirketine 55 milyon TL ödeyecek.

SHABER3.COM

Bakanlık, ambulans uçak kiralamak için 12 Ocak tarihinde bir ihale düzenledi ve ihaleyi, Katarlı şirket aldı. Son beş yılda söz konusu şirkete ödenen toplam para miktarı 210 milyon TL'yi geçti.

BirGün gazetesinin haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, iki yıl süreyle iki hasta taşıyabilen bir adet ambulans uçak kiralamak için 12 Ocak tarihinde ihale düzenledi. İhaleye sadece Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi katıldı ve şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında 55 milyon 80 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Şirketten kiralanan ambulans uçağın 30 Mart 2023 tarihine kadar kullanılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, 2017 yılından bu yana ambulans uçakları Red Star Havacılık Hizmetleri Şirketi’nden kiralıyor. Şirkete beş yılda Sağlık Bakanlığı kasasından yapılan ödeme ise 210 milyon TL’yi geçiyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanlığı Katar'dan 55 milyona uçak kiraladı Sonraki Haber >>

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:17