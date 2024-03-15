Çanakkale'de göçmen faciası: 5'i bebek 21 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.







Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürereken, olayla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ilk belirlemelere göre 5'i bebek 8 ölü olduğunu botta kaç kişinin olduğuna dair sağlıklı bilgi olmadığını söyledi.





"ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Vali Aktaş, şunları kaydetti:





"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, 8 ölü var. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef ölüler arasında 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."





CAN KAYBI 21'YA YÜKSELDİ

Alabora olup batan bottaki kayıplar için arama çalışmaları sürerken 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı son açıklanan rakamların ardından ise 21'e yükseldi. 21 kişiden 5'inin ise bebek olduğu açıkladı.