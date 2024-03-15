Samanyolu Haber /Gündem / Ölümlü kazanın ardından baba Cihantimur 14 gün sonra adliyede /15 Mart 2024 14:20

Ölümlü kazanın ardından baba Cihantimur 14 gün sonra adliyede

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz araç kullanırken ATV sürücülerini ezen, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve onu kaçıran annesi yazar Eylem Tok ABD'de görüntülenmişti. Cihantimur'un güldüğü anlar objektife yansımış, söz konusu kareler gündem haline gelmişti.

Gece yarısı sosyal medyaya kaza sonrası çekildiği öne sürülen bir video yansırken olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Estetik cerrahı Bülent Cihantimur da ifadeye çağrıldı.  

Soruşturma devam ederken, Ailenin şoförü  şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle  Ayşe Ceren S. tutuklanmış, baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurtdışı yasağı konulmuştu.

Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.

DOKTOR BABA ADLİYEDE
Cihantimur, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verecek.

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