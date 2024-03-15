Ölümlü kazanın ardından baba Cihantimur 14 gün sonra adliyede

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz araç kullanırken ATV sürücülerini ezen, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve onu kaçıran annesi yazar Eylem Tok ABD'de görüntülenmişti. Cihantimur'un güldüğü anlar objektife yansımış, söz konusu kareler gündem haline gelmişti.





Gece yarısı sosyal medyaya kaza sonrası çekildiği öne sürülen bir video yansırken olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Estetik cerrahı Bülent Cihantimur da ifadeye çağrıldı.





Soruşturma devam ederken, Ailenin şoförü şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Ayşe Ceren S. tutuklanmış, baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurtdışı yasağı konulmuştu.

