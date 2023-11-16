Samanyolu Haber /Gündem / Candan kardeşler tutuklandı /16 Kasım 2023 20:19

Candan kardeşler tutuklandı

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil S., adliyeye sevk edilmişti. Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi. 
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