Samanyolu Haber /Dünya / Canlı yayında diplomasını yırttı /29 Aralık 2022 12:28

Canlı yayında diplomasını yırttı

Afganistan’da Taliban’ın kadınların üniversite eğitimine erişimini yasaklamasının ardından Kabil Üniversitesi’nden bir akademisyen, canlı yayında gözyaşları içinde diplomasını yırttı.

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Afganistan televizyonunda canlı yayına katılan Kabil Üniversitesi’nden öğretim üyesi, Taliban’ın yasağına ilişkin, “Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim için yer yok” dedi. Öğretim üyesi, “Eğer kız kardeşim, annem eğitim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum” diyerek diplomasını yırttı.

Afganistan’da Taliban geçen hafta kadınlar ve kız çocuklar üzerindeki baskısını artırarak üniversite eğitimini yasaklamıştı. Taliban’ın üniversite yasağının ardından da kadınlara sivil toplum kuruluşlarında çalışma yasağı getirilmişti.
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Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

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