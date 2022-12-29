EYT'liler gün hesaplatma için SGK önünde kuyruğa girdi

Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla EYT düzenlemesine ilişkin toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından EYT düzenlemesine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yapan Erdoğan, şunları söylemişti:



"Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak, yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Yapılan düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emekli olma hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak."



Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT'lilerin, İstanbul Ümraniye'de SGK Müdürlüğü önünde gün hesaplatma kuyruğu oluşturdukları görüldü.