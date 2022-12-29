Samanyolu Haber /Gündem / EYT'liler gün hesaplatma için SGK önünde kuyruğa girdi /29 Aralık 2022 12:20

EYT'liler gün hesaplatma için SGK önünde kuyruğa girdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yatırımı olarak gürülen ve yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyen EYT’li vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren SGK binalarının önünde gün hesaplatma kuyruğu oluşturdu.

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Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla EYT düzenlemesine ilişkin toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından EYT düzenlemesine ilişkin merakla beklenen açıklamayı yapan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü  tartışmadan arındırarak,  yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Yapılan düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emekli olma hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak."

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT'lilerin, İstanbul Ümraniye'de SGK Müdürlüğü önünde gün hesaplatma kuyruğu oluşturdukları görüldü.
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