Samanyolu Haber /Politika / Dilipak'tan Erdoğan Rejimi'ne adaletsizlik suçlaması /29 Aralık 2022 12:14

Dilipak'tan Erdoğan Rejimi'ne adaletsizlik suçlaması

Abdurrahman Dilipak: Adalet sarayları yapmak için harcadığınız para ve çaba, adaletin tesisi için harcadığınız çabanın gerisinde ise vay halinize.

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Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, tasarrufun her alanda olmasının makbul olduğunu belirterek “Allah’ın ikramı olan nimeti, O'nun rızası dışında tasarruf eder, israf ederse, Allah’ın gazabı onları yakalar, nimetleri geri aldıktan sonra da onları iki cihanda da zelil eder, rezil ve rüsva eder. Bu hal üzere onlara mühlet verirse, bu onlar hakkında gazabını artırmak içindir” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, “Biz sabreden, şükreden, direnenlerden olalım. Adalet sarayları yapmak için harcadığınız para ve çaba, adaletin tesisi için harcadığınız zaman ve çabanın gerisinde ise vay halinize. Aynı şeyi, okul binaları, kadrolar ve müfredat için de söyleyebilirsiniz. Ya da cami ve içindeki cemaatin ilmi, ahlaki seviyesi için de geçerli. İşin ruhunu bir kenara bırakıp, bedeni ile övünenlerin vay haline!” diye yazdı.
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