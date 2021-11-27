Canlı yayında PakTürk Okulları'nın hukuk mücadelesini anlatacaklar

Türkiye hükümetinin ‘terörle iltisaklı’ iftirası atarak 2018’de gasp ettiği Pakistan’daki Türk Okulları’nın (PAKTÜRK) öğretmenleri canlı yayında hak ve hukuk mücadelelerini anlatıyor. 27 Kasım Cumartesi günü Avrupa saati ile 19.00’da gerçekleşecek program Hizmetten YouTube kanalı ve MC TV’den yayınlanacak.













Barış Cem Kaya’nın sunacağı programa Sevda Arslan, Züleyha Özşahin, İsmail Nazlı, Engin Yiğit gibi öğretmen ve idarecilerin yanı sıra ilahiyatçı Abdullah Aymaz, gazeteciler Kerim Balcı ve Şemsinur Özdemir de konuk olarak katılacak.

PAKTÜRK öğretmenleri, Pakistan’da geçirdikleri yılları, çeyrek asır boyunca verilen eğitim hizmetlerini, öğrenci ve velilerle kurulan bağları, iş adamlarının verdiği desteği, 2018 sonunda alınan siyasi bir karar sonucu Pakistan’dan nasıl ayrıldıklarını anlatacak. Öğretmenler ayrıca bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve Pakistan halkını desteklerinden bahsedecek.