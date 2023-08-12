Canlı yayında saldırı düzenledi: 2’si Türk 3 ölü

Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nermin Sulejamnovic isimli bir kişinin, Gradacac’da eşinin de arasında bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.



Ölenlerden ikisinin Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz olduğu öğrenildi.



Açıklamada, saldırganın, etrafının polis tarafından sarılmasının ardından intihar ettiği kaydedildi.



Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu saldırının aile içi husumet sonucu gerçekleştiği, Nermin Sulejamnovic’in saldırı anını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi.