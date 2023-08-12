Trabzonspor, sezona galibiyetle başladı

83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa’nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonun açılış maçı Trabzon’da oynandı. Trabzonspor ile Antalyaspor’un Papara Park’taki karşılaşmasında gülen ev sahibi takım oldu. Bordo-mavili takım, etkili başladığı maçta Denswil’in 8. dakikada attığı golle sahasında 1-0 galip ayrıldı. Abdulkadir Ömür’ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswil, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu.Bu sonuçla Trabzonspor sezona 3 puanla başlarken Antalyaspor sezonun ilk deplasmanından eli boş döndü.İkinci yarıda iki takım da bulduğu tehlikeli pozisyonlarda fileleri havalandıramadı.Antalyaspor ligin 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Konyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor da 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Galatasaray’a konuk olacak.8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür’ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswil, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.10. dakika Larsen’in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.43. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.44. dakikada Bakasetas’ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca’nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.45. dakikada Visca’nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet’in vuruşunda, Umut Bozok’a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.66. dakikada Enis Bardhi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.67. dakikada Bakasetas’ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.78. dakikada Bardhi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür’ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maxi Gomez yerine Umut Bozok’u tercih etti.Bordo-mavililerin ilk 11’inde yeni transferler Benkovic ve Kourbelis forma şansı bulurken yedek kulübesinde ise Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın ve Tonio Teklic yer aldı.Trabzonspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünde küçük boşluklar bulunurken, az sayıda Bitexen Antalyaspor taraftarı da takımlarına destek verdi.Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, maç öncesi Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici’ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.Trabzonsporlu futbolcular da sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in fotoğraflarının yer aldığı “İyi ki varsınız” yazılı pankart ile çıktı.