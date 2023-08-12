Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat! Eyyam-ı bahur bitti, Basra sıcakları geliyor /12 Ağustos 2023 00:38

Dikkat! Eyyam-ı bahur bitti, Basra sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Pazar gününden itibaren yurdun güney, iç ve doğu bölgelerinde pazardan itibaren aşırı sıcaklar etkili olacak.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre pazar gününden itibaren başta Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda mevsim normalinin çok üstünde seyreden “ekstrem” sıcaklıkların görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman’da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

– Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

– Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor.

Ankara : 33-38 °C
Amasya : 35-38 °C
İstanbul : 28-29 °C
Malatya : 40-43 °C
İzmir : 32-34 °C
Elâzığ : 40-41 °C
Kayseri : 37-40 °C
Tunceli : 40-41 °C
Adana : 38-45 °C
Bingöl : 38-40 °C
Hatay : 36-42 °C
Muş : 38-39 °C
Mersin : 36-43 °C
Hakkâri : 34-37 °C
Kahramanmaraş : 38-45 °C
Diyarbakır : 43-44 °C
Osmaniye : 38-45 °C
Gaziantep : 39-43 °C
Konya : 38-40 °C
Adıyaman : 39-44 °C
Eskişehir : 37-41 °C
Şanlıurfa : 41-45 °C
Kırıkkale : 39-41 °C
Batman : 43-45 °C
Bolu : 34-38 °C
Şırnak : 39-40 °C
Karabük : 37-40 °C
Kilis : 42-46 °C
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat! Eyyam-ı bahur bitti, Basra sıcakları geliyor Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:36