Ukrayna’da yolsuzluk skandalı… Zelenskiy görevden alıyor

Sözcü'de yer alan habere göre Ukrayna yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin özel toplantı düzenlediğini aktararak aldığı kararları açıkladı.



Toplantının önemli konularından birinin askerlik şubelerinin denetlenmesinin sonuçları olduğunu belirten Zelenskiy, toplantıda Ukrayna Devlet Soruşturmalar Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer kurumların raporlarını dinlediğini kaydetti.



“BÜTÜN BÖLGELERİN ASKERİ KOMİSERLERİNİ GÖREVDEN ALIYORUZ”



Zelenskiy, “Askerlik şubesi yetkilileri hakkında toplam 112 ceza davası, 33 şüphe var. Aldığımız kararlarla tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alıyoruz.” ifadesini kullandı.



Bu sistemin, savaşın tam olarak ne olduğunu, savaş sırasında sinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu anlayan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Askere alma sistemi, cephede bulunmuş veya sağlıklarını kaybettikleri için siperde bulunmayan ancak onurlarını koruyan ve sinizmi olmayan askerlere emanet edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.



Bu kararın Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından uygulanacağı bilgisini paylaşan Zelenskiy, yeni askeri komiserlerin atanmadan önce SBU tarafından denetleneceğini belirtti.



RÜŞVET ALDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Yerel basındaki haberlere göre, geçen ay bazı bölgelerin askeri komiserlerinin askere alım sürecinde görevi kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.



Gazeteciler, Odessa Askeri Komiseri Yevgeniy Borisov’un İspanya’da pahalı mülkiyeti ve lüks arabaları olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Borisov, vatandaşlara askerlik yapmaya uygun olmadığını gösteren belge satma şüphesiyle gözaltına alınmıştı.



Kolluk kuvvetleri, Dnepropetrovsk Askeri Komiseri’nin de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş döneminde babası adına birkaç araba tescil ettirdiğini ve Dnipro şehrinde iki daire satın aldığını duyurmuştu.



Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, 135 askeri komiserin yaşam tarzının denetlendiğini ve çoğunda pahalı mülkiyetin bulunmadığını aktarmıştı.



UKRAYNA, ZAPORİJYA’DA İNCELEME YAPIYOR



Rusya’nın dün Ukrayna’daki Zaporijya kentine düzenlediği saldırının etkileri sürüyor.



Rusya’nın füze saldırısında “Reikartz” Oteli hasar gördü, çevredeki araçlar kullanılamaz hale geldi.



Ukrayna polisinin incelemede bulunduğu olay yerinde füzelerin isabet etmesi sonucu oluşan çukurlar dikkati çekti.



AA muhabirinin, polis yetkililerinden edindiği bilgiye göre, faaliyette olan otele düzenlenen saldırı iki füzeyle gerçekleştirildi. Saldırı esnasında oteldeki siviller ekiplerce kurtarıldı.



Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda bir kişi öldü, 4’ü çocuk 19 kişi yaralandı.



Ukrayna, dün Rusya’nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “İşgalcileri yok eden her bir askerlerimiz de Ukrayna için adalet ve intikamı yakınlaştırıyor. Ukrayna, ayaklarında kalacak. Rus terörü kaçınılmaz olarak kaybediyor.” ifadelerini kullanmıştı.



Ukrayna’nın Zaporijya kentine 9 Ağustos’ta da Rus saldırısı düzenlendiği ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.