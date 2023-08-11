Musk: Zuckerberg'le dövüşümüz İtalya'da 'destansı' bir yerde olacak

Euronews'te yer alan habere göre Elon Musk, Mark Zuckerberg'e karşı mücadelede geri adım atmıyor.



Amerikalı milyarder iş insanı, eski adı Twitter olan X platformunda hayranlarını ve karşıtlarını uzun zamandır beklenen karşılaşmayla ilgili bugün bir kez daha bilgilendirdi.



Musk, takipçilerine, dövüşün İtalya'da "destansı bir yerde" gerçekleşeceğini bildirdi.



Bu yerin İtalya hükümetiyle işbirliği içinde seçildiğini belirten Musk, kafes maçının hem Twitter'da hem de Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'ya bağlı platformlarda canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.



Musk, kendine ait platformda şu ifadeleri kullandı:



Yine de fazla heyecana gerek yok. Zira Musk, son MR taramasının nasıl geçtiğini soran bir takipçisine, kürek kemiğinde bir sorun olduğu yanıtını verdi.



Küçük bir ameliyat ve birkaç aylık iyileşme süresi gerektireceğini de ilave etti.



İki teknoloji milyarderi, başlangıçta hafif şakayla başlayan MMA (Karma Dövüş Sanatları) dövüşünü kamuoyu önünde dillendirdiler.



Tesla ve SpaceX'in kurucusu haziran ayında Twitter'da bulunduğu paylaşımda "Eğer o (Zuckerberg) istiyorsa ben de bir kafes dövüşüne hazırım". demişti.



Zuckerberg ise Instagram üzerinden yanıt vererek rakibi Musk'ı dövüş mekanı için "konum göndermeye" davet etmişti.



Daha önce yazdığı bir paylaşımda antrenman yapmak için zamanının olmadığını belirten 52 yaşındaki Musk, işe getirdiği ağırlıklarla gün içinde çalışarak maça hazırlandığını iddia etmişti.



Karma dövüş sanatları eğitimi olan Zuckerberg ise geçtiğimiz günlerde ilk jiu jitsu turnuvasını tamamladığını duyurdu.



İki milyarderinin gerçekten kafes dövüşü yapıp yapmayacağı bilinmese de bu olasılık bile büyük ilgi topluyor.



