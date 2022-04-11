Cari denge 4 aydır açık veriyor, yatırım girişleri sıfıra yaklaştı

Merkez Bankası (MB) şubat ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre cari işlemler açığı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı ise 21 milyar 845 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.







DIŞ TİCARET AÇIĞI ETKİSİ

Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre şubat ayında cari açık üzerinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,9 milyar dolar artarak 6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, şubat ayında 2,17 milyar dolar fazla verdi.









Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1,61 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1.235 milyar dolar olarak gerçekleşti.





DOĞRUDAN YATIRIMLAR DURMA NOKTASINDA

Sıfırlanmaya doğru giden doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler sadece 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında ise net çıkış kaydetti.





Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.





RESMİ REZERVDE 2,22 MİLYAR DOLAR NET AZALMA

Resmi rezervlerde şubat ayında 2,22 milyar dolar net azalış gözlendi. Net hata noksanda ise 511 milyon dolarlık çıkış yaşandı.





Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükselmişti.