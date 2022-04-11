Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti /11 Nisan 2022 12:05

Güney Kore Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti

Güney Kore Savunma Bakanı, Kiev'e öldürücü silah tedarik etmeyi reddetti

SHABER3.COM

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, 8 Nisan'da Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'ya öldürücü silah teslimatı konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Sözcü, "Suh, güvenlik durumumuz ve ordumuzun hazır olma durumu üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, Ukrayna'ya öldürücü silah sistemleri temin etmenin sınırları olduğunu açıkladı" dedi.

Yonhap'a göre daha önce Seul, Ukrayna'ya öldürücü silah teslimatlarının sorunlu olduğunu daha önce de belirtti. Seul, Mart ayında silah yerine Kiev'e 804 bin değerinde kask, erzak, battaniye, tıbbi malzeme ve çadır göndermişti.
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