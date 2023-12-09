Samanyolu Haber /Spor / Carlo Ancelotti'den Suudi Arabistan açıklaması /09 Aralık 2023 14:16

Carlo Ancelotti'den Suudi Arabistan açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Suudi Arabistan'dan teklif aldığı iddialarına yanıt verirken, Arda Güler'in sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelott, Valdebebas'ta basına konuştu. Hakkında çıkan Suudi Arabistan iddialarına ilişkin yanıtıyla gündeme gelen Ancelotti, sakatlıktan kurtulan Arda Güler'in son durumuyla ilgili de açıklamalar yaptı.

"500 MİLYONA ARABİSTAN'A YÜRÜRÜM"

Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığı iddiasıyla ilgili esprili bir yanıt veren İtalyan teknik adam, "500 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a yürürüm! Bana uçak bile ayırtmayın, yürürüm. Şaka yapıyorum, herkes kendi seçimini yapar. Paraya ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

Arabistan'dan resmi bir teklif almadığını söyleyen Ancelotti, "Hayır, beni aramadılar. Başka hedeflerim ve başka fikirlerim var. Parayı hiç düşünmedim çünkü paranın en önemli şey olmadığı bir ailede büyüdüm. Benim için kendimi iyi bir ortamda bulmam gerekiyor. Şu anda o ortam burası." yanıtını verdi.

"ARDA GÜLER SON AŞAMADA"

Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili bilgi veren başarılı çalıştırıcı, "Güler iyileşme sürecinin son aşamasında. Önümüzdeki hafta tam yoğunlukta çalışmaya başlayacak. Belki yılın son birkaç maçına, belki de gelecek yıla hazır olacak. İyi görünüyor. Tüm sakat oyuncularla olduğu gibi onunla da her gün konuşuyorum ama bu çok zaman alıyor çünkü çok fazla sakat oyuncu var." şeklinde konuştu.
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