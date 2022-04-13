Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı Kaşıkçı iddiası: Abdulhamit Gül, dosyayı devretmek istemeyince zorla istifa ettirildi /13 Nisan 2022 14:47

Çarpıcı Kaşıkçı iddiası: Abdulhamit Gül, dosyayı devretmek istemeyince zorla istifa ettirildi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini reddeden eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün istifaya zorlandığı öne sürüldü.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verilmişti.
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesini reddeden eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün istifaya zorlandığını öne sürdü.

CHP’li Muaharrem Erkek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Saray İktidarı, Cemal Kaşıkçı dosyasıyla birlikte yargı yetkisini ve aslında egemenlik hakkını bir avuç dolar için devretti. Gerçek beka sorunu budur. Bu konudaki iddialar ise oldukça vahim:  Önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan’a devretmeye yanaşmadığı için gözden çıkarılmış ve zorla istifa ettirilmiş. Yerine devri onaylayacak bir Bakan atanmış. Saray İktidarı ülkemizin itibarını satacak kadar acz içinde…” ifadelerini kullandı.


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