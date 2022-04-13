Samanyolu Haber /Gündem / 'Bakan Nebati gidici' iddiası: "Hop oturup hop kalkıyor" /13 Nisan 2022 15:09

'Bakan Nebati gidici' iddiası: "Hop oturup hop kalkıyor"

Ahmet Takan, Korkusuz'daki köşe yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede yeni değişiklikler yapacağını öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adını verdi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında kabinede revizyon iddiasını dile getirdi. "Siyasi kulislerde iddialar birbirini kovalıyor ama hiç değişmeyen ve gündemin birinci sırasından asla inmeyen bir madde var; Hayat pahalılığı ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati…" yazan Takan yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle Nureddin Nebati'nin her an görevden alınabileceğini ifade ederek, " Bakan Nebati, saraydan kulağına “görevden alınman an meselesi” fısıltıları üflendikçe hop oturup hop kalkıyor." yazdı.

NEBATİ GİDİCİ, ERDOĞAN'DAN YENİ EKONOMİ MODELİ
Öte yandan Nureddin Nebati sonrası yeni ekonomi modeline geçilebileceği iddialarına yazısında yer veren Ahmet Takan şunları yazdı:

"Saray iktidarı ve yakın çevrelerinde, hayat pahalılığının önüne geçmek için her kafadan bir ses çıkarken, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Toprak, “Enflasyon karşısında çaresizlik içindeki iktidar, bazı temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını ‘MADURO-ORBAN MODELİ’ ile yıl sonuna kadar sabitlemeyi planlıyor” diyor."
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