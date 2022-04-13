İşte Bill Gates'in 'dünyayı kurtaracak' projesi

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı. Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen TED 2022 konferansında konuşan Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Komplo teorisyenleri, Kovid-19 pandemisi boyunca Gates'i hedef aldı ve kanıt olmamasına rağmen Gates'in şirketleri tarafından geliştirilen mikroçiplerin aşılar yoluyla insanlara yerleştirildiğini iddia etti. Komplo teorilerine ve aşı karşıtlığı hakkında konuşan Gates şu ifadeleri kullandı;

'Gates Vakfı aşılarla, yeni aşıların icadıyla ve aşıları finanse etmeyle çok ilgileniyor. Bu çabalarla on milyonlarca hayat kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz.'

Protestolar hakkında ne hissettiği sorulduğunda Gates, bunun 'biraz tuhaf' olduğunu söyledi.









BİR SONRAKİ SALGINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPACAK





Kovid-19'un son Pandemi olmayabileceğini defalarca dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar aldı.





Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebilceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

