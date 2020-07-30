Samanyolu Haber /Gündem / CAS, Trazbonspor kararını açıkladı /30 Temmuz 2020 18:55

CAS, Trazbonspor kararını açıkladı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un itirazının reddedildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un UEFA cezasına itirazı hakkında kararını verdi. CAS, Trabzonspor’un başvurusunu reddetti.

CAS resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Trabzonspor’un 13 Haziran’da itirazını ilettiğini, tarafların da CAS tarafından 16 Temmuz’da dinlendiğini ifade etti.

Dava sonucunda Trabzonspor’un 2019 mali yılında UEFA anlaşmasıyla önceden belirlenmiş gereksinimlerini yerine getiremediği belirtildi. Bu sebeple UEFA’nın verdiği cezanın onandığı açıklandı.

Bu karara göre ligi ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi elemesi oynamaya hak kazanan Trabzonspor’un yerine ligi üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş, Devler Ligi’nde eleme aşamasında boy göstermeye hak kazandı.
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