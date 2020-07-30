CAS, Trazbonspor kararını açıkladı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor’un UEFA cezasına itirazı hakkında kararını verdi. CAS, Trabzonspor’un başvurusunu reddetti.





CAS resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Trabzonspor’un 13 Haziran’da itirazını ilettiğini, tarafların da CAS tarafından 16 Temmuz’da dinlendiğini ifade etti.



