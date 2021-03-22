Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu ABD Büyükelçisi ile görüştü /22 Mart 2021 19:18

Çavuşoğlu ABD Büyükelçisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasıyla baş gösteren dolar krizi borsayı da vurarak büyümeye devam ederken, S-400'ler, Doğu Akdeniz, Kuzey Suriye gibi konularda gerilim yaşanan ABD ile temaslar da yoğunlaştı.

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ABD'de yönetimin değişerek Joe Biden'ın başkan göreve başlamasının ardından Ankara'ya insan hakları, S-400'ler, İstanbul Sözleşmesinin iptali ve Kuzey Suriye'de Kürtlere yönelik politikaları nedeniyle yapılan uyarılar artarken, Ankara da ikili görüşmeler aracılığıyla tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gerçekleşen genel mahiyetteki görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan konuların ele alındığını bildirdi.
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