Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu ile Pompeo'dan 'Mazlum Kobani' görüşmesi /25 Ekim 2019 23:54

Çavuşoğlu ile Pompeo'dan 'Mazlum Kobani' görüşmesi

Türkiye ile ABD arasında yeni bir tartışma konusu haline gelen SDG’li Mazlum Kobani hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında bir görüşme yapıldı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda Erdoğan’ın ABD ziyaretini görüştü. Dışışleri kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Çavuşoğlu, SDG’li Mazlum Kobani’yle ilgili rahatsızlığını da iletti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye yapacağı ziyaretin gündem edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Çavuşoğlu ayrıca Suriye Demokratik Güçleri Komutanı olarak bilinen Mazlum Kobani ile ilgili rahatsızlığını da Pompeo’ya iletti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili senatörler Mazlum Kobani'ye ABD'yi ziyaret etmek istemesi durumunda bekletmeden vize verilmesi konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı’na talepte bulunmuştu.
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