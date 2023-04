Çavuşoğlu, Kalyoncu, Güneş çaldıkları paralarla Londra’da ev aldı

‘Deliler delisi’ takma adıyla YouTube 13 video paylaşacağını söyleyen Diyarbakırlı iş insanı Muhammed Yakut ifşalarına devam ediyor.





Geçmişte birlikte olduğu AKP’li bakan, bürokrat ve iş adamlarıyla ilgili elindeki bilgileri paylaşan Yakut’un anlattıkları, kamuoyunun da dikkatini çekiyor.





Son videosunda iktidara yakın medyada kendisi hakkında çıkan ‘tahsilatçı’ olduğuna dair haberlere cevap veren Yakut, “Ben bir çok suçtan sabıkam var. Ben de yalan yok. Ama kadın satmamışım, hırsızlık yapmamışım” diyor.





Muhammet Yakut’un açıklamalarına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, onun Haiti Fahri Konsolosu olarak atadığı Metin Güneş ve iktidara yakın iş insanı Cemal Kalyoncu, çaldıkları paralarla Londra’da ev almış. Yakut, evin adresini de verdi.





HER GECE MUTA NİKAHI

T24’de yer alan habere göre, Muhammet Yakut açıklamalarında şunları söyledi:





“Çaldıklarınızla gidip İngiltere’den ev alıyorsunuz. O binada Mevlüt Çavuşoğlu’nun da evi var. O seni Haiti Başkonsolosu yaptı ya; ona muta nikahı yaptırdığın kadınları anlatacağım. Recep Tayyip Erdoğan sana seslenmiyorum artık; Emine Erdoğan sana sesleniyorum.





Bir alt komşusu kim; 5’li çetenin hırsızı Cemal Kalyoncu. Sokak sokak adresleri bende. 14 Mayıs’tan sonra ben sizi oralardan alacağım, hiç merak etmeyin. Benim çok iyi bildiğim iştir bu; adam nasıl alınır…





Tayyip Erdoğan, Soylu’dan korkma, onun elindeki belgelerin ilkini açıklayayım. Berat’ın belgeleri bende yok ama onda var. Ama Berat’ın ne halt yediğini biliyorum. Çünkü ne kadar sapık olduğunu biliyorum.





Ulan Metin Güneş! Sen Ömer Çelik’i her gece (muta nikahıyla) evlendirmiyor musun? Mevlüt Çavuşoğlu’nu, Egemen Bağış’ı her gece evlendirmiyor musun? Hangi birini sayayım! Her gece bunları muta nikahi ile evlendiriyorsun.





Ey Recep Tayyip Erdoğan! Ülkeyi ne hale getirdiniz ya! Sen bunları nasıl görmüyorsun ya! Allah’tan kork ya”