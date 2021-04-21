Çavuşoğlu: S-400'leri kullanacağız

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni soykırımını tanımasının ikili ilişkilere daha fazla zarar vereceğini söyledi. Bu tür bir girişiminin yasal bir bağlayıcılığı ve faydası olmayacağını, aksine ilişkilere zarar vereceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer ABD ilişkilerin daha fazla kötüleşmesini istiyorsa karar onların” dedi.







Çavuşoğlu, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.





Dışişleri Bakanı, bir soru üzerine verdiği yanıtta, Türkiye’nin Rusya'ya da başka bir ülkeye de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satabileceğini söyledi.





“Müslüman Kardeşler bir terör örgütü değil”





Çavuşoğlu, Müslüman Kardeşler’in bir terör örgütü değil siyasi bir hareket olduğunu belirterek, bu örgütün seçim yoluyla iktidara gelmeye çalışan siyasi bir hareket olduğunu ifade etti.





Mısır'da darbeye ve darbe sonucunda insanların ölmesine karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Biz Müslüman Kardeşler olduğu için karşı değildik. O gün Cumhurbaşkanı Sisi iş başında olsaydı da bir başkası darbe yapsaydı yine aynı tutumu sergilerdik. Darbe kime karşı yapılırsa yapılsın biz karşıyız." diye konuştu.





Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları kısaca şu şekilde:





“Doğu Akdeniz'de Biz paylaşımdan yanayız ama hakkımızı koruyarak paylaşımdan yanayız. Bizim kimsenin hakkında da gözümüz yok"





"(Fransız sismik araştırma gemisi) Bizim kıta sahanlığımızda bilimsel araştırma yapmak için bizden izin isteseydi bunu olumlu bir şekilde değerlendirirdik"





" (Mısırla ilişkilerde) O zaman şartlar olgun değildi şimdi olgunlaştı. Biz o zaman da prensip olarak özellikle uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmamak konusunda anlaşmıştık"





"Dış politikada mottolar ya da şekil peşinde değiliz. Tam tersi ulusal çıkarları korumaya ve gündemi şekillendirmeye çalışıyoruz"





"Biz Libya'yı Mısır veya başka bir ülkeyle bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. Başkaları da görmesin. Gelin hep beraber yeni yönetime ve Libya halkına yardımcı olalım"





"(İsrail'le normalleşme) Yeni hükümetin politikasında bir değişiklik olursa biz de bunu değerlendiririz"





"Bugün Rusya da bizim savunma sanayisi ürünlerimize ihtiyaç duyarsa, biz onlardan nasıl S-400 aldıysak biz de Rusya'yla da oturur müzakere ederiz"





"(Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları kısıtlama kararı) Rusya'dan bir heyet Antalya'ya geliyor. Uygulamaları sahada görecekler, güvenli turizm nasıl oluyor".



