Çay tiryakileri şokta: Yüzde 44 zam

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Geçen yıl hasat edilen çaylara yeni hasat sezonu öncesinde zam yapılması “fırsatçılık” olarak nitelendirildi.







ÇAYIN KİLOGRAM FİYATI 80 LİRAYI AŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını 3,87 TL’den 6,70 TL’ye yükselttiklerini açıkladı. Çaykur da çay fiyatlarına yüzde 44 zam yaptı. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak. 1 kilo Çaykur Filiz Çayı’nın perakende satış fiyatı 87 TL’ye yükselirken, Rize Turist Çayı 81 TL’den satılacak.





GEÇEN YILIN ÜRÜNÜNE ZAM TEPKİ ÇEKTİ

Çay zammı sosyal medyada eleştirildi. ÇAYKUR’un 2022 yılı yaş çay hasadı başlamadan geçen yıl hasat edilen çaylardan imal edilen kuru çaya zam yapması “fırsatçılık” diye nitelendirildi.



