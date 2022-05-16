Samanyolu Haber /Dünya / Rus devlet kanalından İsveç ve Finlandiya'ya karşı nükleer önerisi /16 Mayıs 2022 17:42

Rus devlet kanalından İsveç ve Finlandiya'ya karşı nükleer önerisi

Rusya devlet televizyonu, Finlandiya ve İsveç'e karşı 'nükleer silahlar' konuşlandırılmalı önerisinde bulundu.

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BBC Editörü Steve Rosenberg'in twitter paylaşımına göre, Rusya devlet televizyonu olan Russia 1 kanalının suncusu Dimitri Kiselyov, Finlandiya ve İsveç'in verdiği NATO kararlarının ardından Rusya'nın sınıra nükleer silah konuşlandırılmasını önerdi. 

Dimitri Kiselyov, "NATO'ya katılmak için resmi nedenleri korku ancak NATO'da daha fazla korkuları olacak. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam erken İsveç ve Finlandiya, güvenlik garantisi için NATO'ya katılma kararı aldı.
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