Çaykur Rizespor'dan Tabzonspor'a çelme

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Trabzonspor'un mücadelesinde tam 5 gol vardı.





İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısı ise tam bir gol düellosuna dönüştü.





Gol perdesini Trabzonspor adına 48. dakikada Abdülkadir Ömür açtı.





Bu gole Çaykur Rizespor adına cevabı ise 59. dakikada penaltıdan Pohjanpalo verdi ve skor 1-1 oldu.





64. dakikada kazanılan penaltıyı yine gole çeviren Pohjanpalo skoru 2-1'e getirdi.





Bu kez 70. dakikada sahneye çıkan Djaniny Trabzonspor'un eşitlik sayısını kaydetti: 2-2.





90+5. dakikada Çaykur Rizespor adına kazanılan üçüncü penaltıyı da gole çeviren Pohjanpalohat trick yaparak kendisinin ve takımının 3. golünü buldu: 3-2.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2'lik sütünülüğüyle sona erdi.





Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 26'ya yükseltirken, lider Trabzonspor ise 70 paunda kaldı.















