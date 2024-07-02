Samanyolu Haber /Politika / Celal Bayar'ın kızı, Nilüfer Gürsoy, vefat etti /02 Temmuz 2024 11:44

Celal Bayar'ın kızı, Nilüfer Gürsoy, vefat etti

Eski Cumhurbaşkanı ve başbakan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Gürsoy, bir dönemler milletvekilliği de yaptı.

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Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Gürsoy’un vefatına ilişkin X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanı’mız Celal Bayar’ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle Demokrat Geleneğe derin bağlılığını müşahade ettiğim Adalet Partisi eski Milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun.”
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