İşte CHP'den 10 maddelik 'Suriyeli gerginliği' açıklaması

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiaları kent genelinde infiale neden oldu.



Sığınmacılara yönelik şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı protestoların gerçekleştirildiği iddia edildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye'de bazı illerde yaşanan son olaylarla ilgili 10 maddeden oluşan açıklama yaptı.



Türkiye’nin Orta Doğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur” diyen Uzgel, şunları kaydetti:



"Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi Türkiye’yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir. Erdoğan izlediği politikayla Suriye’nin yıkımına neden olurken ve Türkiye’yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir. Türkiye’de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır.”



“Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması kabul edilemez”



Türkiye’nin Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine “sözde değil uygulamada da” bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Uzgel, “Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



Uzgel, sığınmacıların geri gönderilmesine ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile “normalleşme sürecine” değinerek, “Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır. Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir” dedi.



Vatandaşlara itidal çağrısı



İlhan Uzgel, “Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Suriye’nin kuzeyinde neler oluyor?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “Suriye Devlet Başkanı Esed ile ailece görüşebiliriz” açıklamasının ardından Suriye’nin kuzeyinde tansiyon yükseldi. Türkiye’nin “Suriye Milli Ordusu” ilan ettiği silahlı güçlerin denetimindeki Afrin, Mare, El-Bab, Azez, El Rai ve İdlip’te çok sayıda kişinin Türk bayraklarını indirerek, Türkiye’den giden araçlara saldırdığı iddia edildi.



Suriye Geçici Hükümeti olayların ardından yaptığı açıklamada, “Özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı ve Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu'nun fedakarlıkları ile inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır” dedi.