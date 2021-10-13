Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük'ten, Erdoğan'a ağır itham /13 Ekim 2021 10:05

Cem Küçük'ten, Erdoğan'a ağır itham

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ten çok konuşulacak bir çıkış geldi. Küçük, konuk olduğu programda 31 Mart İstanbul seçimine ilişkin hükumeti eleştirdi ve Erdoüğn'ı akılsızlıkla suçlayarak, "Akıllı adam 31 Mart İstanbul seçimini tekrarlatmazdı." dedi.

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Habertürk'te ekrana gelen ve Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net adlı programına Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Gürkan Zengin, Şaban Sevinç ve Gazeteci Nasuhi Güngör konuk oldu.

Muhalefet liderlerinin siyasi cinayet açıklamalarının ele alındığı programa iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sözleri damgasını vurdu. Tekrarlanan ve büyük tartışmalara neden olan İstanbul seçimlerini hatırlatan Cem Küçük, "Akıllı adam 31 Mart İstanbul seçimini tekrarlatmazdı." ifadelerini kullandı. Küçük'ün seçimin tekrarlanması üzerinden Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

23 Haziran Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasına karar verilmişti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların %48.80'ini, AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların %48.55'ini almıştı. Seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İBB seçim tekrarı kararı almış ve tekrarlanan seçim sonucunda CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.
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