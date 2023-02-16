Samanyolu Haber /Gündem / Cem Seymen'den 'deprem' istifası: CNN Türk'ün tavrı ortada... /16 Şubat 2023 16:36

Cem Seymen'den 'deprem' istifası: CNN Türk'ün tavrı ortada...

Gazeteci Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa ettiğini açıkladı. Deprem eleştirileri nedeniyle istifasının istendiğini belirten Seymen, "Kanalın bu konudaki tavrı ortada" dedi.

SHABER3.COM


CNN Türk kanalında "Çalışan Türkiye" ve "Üretim Rotası" programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.

Kanal tarafından, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremin ardından yaptığı eleştirel paylaşımlar nedeniyle istifasının istendiğini belirten Seymen "Depremin ilk gününden beri tutumum belli, bunun da yaptığım paylaşımlardan anlaşılabileceğini düşünüyorum. CNN'in bu konudaki tavrı da ortada. Paylaşımlarımın ardından istifamı istediler, ben de verdim" dedi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Seymen'den 'deprem' istifası: CNN Türk'ün tavrı ortada... Sonraki Haber >>

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Rakamlar gizleniyor

Rakamlar gizleniyor

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

İBB gönüllüleri Yenikapı'ya çağırdı

İBB gönüllüleri Yenikapı'ya çağırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:43:16