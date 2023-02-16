Cem Seymen'den 'deprem' istifası: CNN Türk'ün tavrı ortada...



CNN Türk kanalında "Çalışan Türkiye" ve "Üretim Rotası" programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı. CNN Türk kanalında "Çalışan Türkiye" ve "Üretim Rotası" programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.





Kanal tarafından, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremin ardından yaptığı eleştirel paylaşımlar nedeniyle istifasının istendiğini belirten Seymen "Depremin ilk gününden beri tutumum belli, bunun da yaptığım paylaşımlardan anlaşılabileceğini düşünüyorum. CNN'in bu konudaki tavrı da ortada. Paylaşımlarımın ardından istifamı istediler, ben de verdim" dedi