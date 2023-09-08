Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı /08 Eylül 2023 14:32

Cem Yılmaz ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı.

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Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar Erşan Kuneri dizisini çeken Yılmaz, emekli maaşını açıkladı.

Yılmaz "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.



İLK MAAŞINI BÖYLE DUYURMUŞTU
1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etmişti. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıkladı.

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi.


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