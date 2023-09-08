Mağarada mahsur kalan ABD'li için birçok ülkeden 150 kişilik ekip seferber oldu

Yaklaşık 150 kurtarma görevlisi 'gizemli araştırmacı' Mark Dickey’i cumaresi gününden beri mahsur kaldığı yerden çıkarmaya çalışırken Türkiye Mağaracılık Federasyonu, bin 120 metre derinlikte mahsur kaldığı için operasyonun "karmaşık" olduğunu söyledi.







Kurtarma operasyonunun koordinasyonuna yardımcı olan grup, Dickey'e altı ünite kan verildiğini ve perşembe günü öğle saatlerinde durumunun stabil hale geldiğini de sözlerine ekledi. Dickey’in bir geçidin haritasını çıkarmak için bir ekibe liderlik yaparken mide ve bağırsak kanaması geçirdiği belirtildi.







Mağaracılık Federasyonu’dan yapılan açıklamada, kanaması duran ve desteksiz yürüyebildiği, belirtilen Dickey’in mağaradan çıkarılması için yine de bir sedyeye ihtiyaç duyacağı belirtildi. Yetkililer operasyonu 'dünyanın en büyük mağara kurtarma operasyonu' olarak adlandırıyor.





Associated Press haber ajansı tarafından mağaranın içinden alınan bir video mesajında Dickey, kendisini kurtarmaya çalışanlara teşekkür ederek “Türk hükümetinin ihtiyacım olan tıbbi malzemeleri temin etmek için gösterdiği hızlı tepkinin hayatımı kurtardığını biliyorum. Uçurumun kenarına çok yaklaşmıştım" dedi.