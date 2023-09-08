Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Ukrayna'da ele geçirdiği topraklarda seçim yapıyor /08 Eylül 2023 15:26

Rusya, Ukrayna'da ele geçirdiği topraklarda seçim yapıyor

Rusya Ukrayna'da ilhak ettiği dört bölgede yerel seçimler düzenliyor. Ukrayna yönetimi ise Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği yerel seçimleri kınadı ve seçimlerin yasal dayanağı olmadığını söyledi

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarında düzenlediği seçimleri "sahte" diye niteleyerek kınadı. Kiev yönetimi seçimlerin "değersiz" olduğunu ve "hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını" söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın tam olarak kontrol etmediği dört bölgesinde, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da, yerel seçimler düzenliyor. Seçimler sonucunda yerel meclis üyelerinin yanı sıra Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin başkanları, Zaporijya ve Herson bölgelerinin valileri belirlenecek. Seçimler pazar günü sonra erecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna topraklarında yapılan seçimlerin "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ağır bir şekilde ihlal ettiği" ve "uluslararası hukuka aykırı olduğu" belirtildi. "Rusya'nın geçici olarak işgal ettiği topraklardaki sahte seçimleri hükümsüz ve geçersizdir. Herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacak ve Rus ordusu tarafından ele geçirilen Ukrayna topraklarının statüsünde bir değişikliğe yol açmayacaktır" ifadesi kullanıldı. Kiev yönetimi ayrıca uluslararası ortaklarını seçimi kınamaya ve sonuçları tanımamaya çağırdı.

ABD: SAHTE SEÇİM
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki bölgelerinde yapılan oylamayı "sahte seçim" olarak nitelendirdi ve "gayrimeşru" olduğunu söyledi. ABD'deki Rusya Büyükelçiliği ise cuma günü Blinken'a "Washington'ın Rusya'nın içişlerine karıştığını" söyleyerek karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?
Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da Eylül 2022 sonunda Rusya'ya katılım için referandumlar yapılmıştı. Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin "yasa dışı" diye tanımladığı referandumlara katılanların çoğunluğu ilhak kararına "evet" demişti. R Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik kararnameleri imzalamasıyla Rusya Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini daha ilhak etmiş olmuştu.
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