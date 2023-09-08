Almanya enflasyonda bu rakamı beklemiyordu

Almanya’da haziran ve temmuz aylarında düşüş eğilimi gösteren enflasyon oranları, ağustos ayında yine yükseldi.







Almanya’da enflasyon Ağustos ayında yüzde 6,1 olarak kaydedildi. Gıda ve enerji fiyatları enflasyonda yine merkezi rol oynadı. İktisatçılar toparlanma sürecinin yavaş ilerleyeceği görüşünde.





Almanya’da enflasyon, iki ay üst üste kaydedilen hafif gerilemeye rağmen yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı rakamlara göre Ağustos ayında da enflasyon yüzde 6 eşiğinin üstünde kaldı. Ağustos enflasyonu, Temmuz’a göre yüzde 0,1’lik düşüşle yüzde 6,1 oldu. Enflasyon Haziran ayında yüzde 6,4’e yükselmişti.





Yüksek enflasyon rakamlarında yine gıda ve enerjideki yüksek fiyatlar rol oynadı. Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, gıda ve enerjideki fiyat artışlarının genel enflasyonun üstüne çıktığını ve bu nedenle enflasyon oranını yüksek tuttuğunu kaydetti.





DW Türkçe’nin aktardığına göre, Ağustos ayında gıdada fiyat artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında oldu. Özellikle şeker, marmelat, bal ve şekerli yiyeceklerde yüzde 17,1 ile yüksek fiyat artışı kaydedildi. Enflasyon yıllık bazda ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 13,6, sebzede yüzde 12,4 oldu. Katı ve sıvı yemeklik yağda ise fiyatlarda yüzde 13,9’luk düşüş gerçekleşti.





Enerjide ise bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyatlar yüzde 8,3 oranında arttı. Fiyat artışı özellikle yüzde 16,6 pahalanan elektrikte yüksek oldu. Dalgalanma riski olan enerji ve gıda dışarıda tutulduğunda enflasyon ise Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 5,5’te kaldı.





Almanya’da enflasyon, geçen yıl sonbaharda yüzde 8,8’e ulaşarak, yeniden birleşme sonrası dönemdeki en yüksek seviyesine tırmanmıştı. İktisatçılar, yüzde 6’lara gerileyen enflasyonun önümüzdeki aylarda da düşüş eğilimini sürdürmesini bekliyor. Ancak Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesindeki yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılmasının zaman alacağı görüşü hakim.





Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin önümüzdeki yıllarda yavaş bir toparlanma sürecinden geçeceği öngörüsünde bulunuyor. Büyümenin diğer sanayi ülkelerine göre biraz daha yavaş seyredeceği tahminini dile getiren DIW, GSYİH’nın bu yıl yüzde 0,4 gerileyeceği tahmininde bulundu.





Önümüzdeki iki yıl için yüzde 1,2 büyüme oranı öngören DIW, enflasyonun da önümüzdeki yıl içinde yüzde 2’lere çekileceği beklentisini dile getirdi. DIW Başkanı Marcel Fratzscher, tablonun karanlık görünmesine rağmen rakamlara gerçekçi beklentilerle bakılması gerektiğini belirterek “Daha 12 ay önce, özellikle de enerji sıkıntısı olasılığı nedeniyle derin bir resesyon bekleniyordu. Ancak hükümetin aldığı önlemler ve enerji güvenliğinin sağlanması, bu senaryonun gerçekleşmesini önledi” diye konuştu.





“Almanya Avrupa’nın hasta adamı değil. Ama önemli reformlar şimdi hayata geçirilmezse o hale gelebilir” uyarısında bulunan Fratzscher, bürokrasi ve düzenlemelerin azaltılması, altyapı, eğitim ve araştırmaya yatırım yapılması ve sosyal eşitsizliklerin dengelenmesi çağrısı yaptı.