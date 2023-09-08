Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın ölümünde flaş gelişme! /08 Eylül 2023 15:49

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın ölümünde flaş gelişme!

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın Maltepe Cezaevi'nde geçen şubat ayında koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu, Arslan'ın ölümünün asılma sonucu olduğunu bildirdi.

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2006 yılında hakim Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan 16 Şubat günü cezaevinde ölü bulundu. Medyaradar'da yer alan habere göre soruşturma tamamlandı. 

ADLİ TIP: ÖLÜMÜ ASI SONUCU
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin "görevi kötüye kullanma" suçundan şüpheli olduğu soruşturmada Alparslan Arslan'ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan müşteki olarak yer aldı. Kararda, olay günü 20.06'da B-6 alt 3 nolu odaya sayım için gidildiğinde hükümlü Arslan'ın ölü bulunduğu aktarıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda ise Arslan'ın ölümünün ası sonucu gerçekleştiği belirtildi.

ODASINDAN SESLER GELİNCE
Kararda, ceza infaz kurumunda görevli ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak ifadesi alındı. Memurlar, sayım için gidildiğinde Arslan'ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını söyledi. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp sedyeye yatırdıklarını, sağlık memuruyla beraber hükümlü kabul yerine gittiklerini belirtti. 112'ye haber verdiklerini ve sağlık memurunun kalp masajı yaptığını anlatan görevliler, sonrasında 112 ekiplerinin gelerek Arslan'ı ambulansa götürdüğünü ifade etti.
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